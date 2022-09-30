Врач Елена Чедия рассказала, что входит в сухпаек для мобилизованных | 360°

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Врач Елена Чедия рассказала, что входит в сухпаек для мобилизованных

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Сухого пайка, который выдают мобилизованным, достаточно для полноценного питания, поэтому брать с собой собственные продукты необязательно. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» заявила эксперт Национального общества нутрициологов и диетологов, член комиссии по диетологии в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития России Елена Чедия.

По ее словам, в сухпаек для военных входят консервы (тушенка, овощи, шпик), галеты, сухари или хлеб, паштет, джем, растворимый кофе, чай, шоколад, жвачка или фруктовая палочка, сахар, соль и специи, витамины, а также одноразовая посуда, салфетки и спички.

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«Если дают паек, то этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя нормально. Можно взять с собой продукты, которые не портятся и которые человек любит. Но это совершенно ни к чему», — считает врач.

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