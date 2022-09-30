Врач Елена Чедия рассказала, что входит в сухпаек для мобилизованных | 360°

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Мир
30 сентября 2022, 15:58
Путин сравнил политику Запада с «ядовитыми плодами» из «Нагорной проповеди» Христа
Власть
30 сентября 2022, 15:54
Путин назвал доллар бесполезным в условиях энергетического и продовольственного кризисов
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Власть
30 сентября 2022, 15:42
Путин сравнил распространяемую в мире русофобию с расизмом
Власть
30 сентября 2022, 15:41
Путин: Запад делает все ради сохранения неоколониальной системы
Подмосковье
30 сентября 2022, 15:41
Третий этаж лицея в Дедовске отремонтируют в октябре
Мир
30 сентября 2022, 15:36
Пентагон открывает в Европе новый командный пункт. Американцы хотят возглавить штаб ВСУ
Важное
30 сентября 2022, 15:35
Жители Донбасса пронесли любовь к России через поколения — Путин
Важное
30 сентября 2022, 15:32
Путин заявил о готовности России начать переговоры с Украиной
Здоровье
30 сентября 2022, 15:31
Россиянам рассказали, какие лекарства должны храниться в аптечке осенью