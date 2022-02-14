Врач Екатерина Шереметьева рассказала, откуда берутся «бабочки в животе» во время влюбленности

Ощущение «бабочек в животе» при влюбленности объясняется выбросом гормонов в организме человека. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева.

«С медицинской точки зрения это реакция симпатической нервной системы, связанная с увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости, усиливающая приток крови к органам брюшной полости. Эти гормоны вырабатывается не только от воздействия внешних факторов, но и от приятных воспоминаний», — рассказала врач.

В период романтической влюбленности наиболее активно вырабатывается дофамин, написало ИА Nation News. Потом в игру вступает вазопрессин, который отвечает за чувство привязанности и зрелой любви.

Определенные гормоны отвечают за каждый этап развития романтических отношений. Например, тестостерон влияет на сексуальное влечение и эротические фантазии, эстрогены способствуют сексуальному удовлетворению и половому влечению. Окситоцин же известен как гормон объятий, влечения и доверия.