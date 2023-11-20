Общество 20 ноября 2023, 15:56 Врач Егорова посоветовала обращаться к косметологу при выборе пилинга для кожи

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Пилинг — процедура глубокой очистки и обновления кожи. Как правильно выбрать отшелушивающее средство, рассказала дерматолог Татьяна Егорова в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, покупке соответствующего продукта должна предшествовать консультация у косметолога. В этом вопросе важен индивидуальный подход в зависимости от типа кожи, объяснила специалист.

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Она также добавила, что данную процедуру лучше проводить осенью и зимой.