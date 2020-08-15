Врач Ефремова испытывал на нем незарегистрированные лекарства от коронавируса

Врач Михаила Ефремова Борис Круглый рассказал, что актер принимал незарегистрированный медицинский препарат. Лекарство разработал сам Круглый.

«Мой пациент был первым, кто весной принимал препарат от коронавируса, который я разработал и сейчас регистрирую», — заявил личный врач актера. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Лекарство представляет собой смесь сразу нескольких противовирусных аппаратов. С ним нужно делать ингаляцию. По мнению Круглого, даже незарегистрированные препараты можно принимать, если есть «жизненные показания». В случае Ефремова это проблемы с дыхательной системой. Врач уверен, что благодаря его лекарству актер мог посещать разные места и не заболеть.

Круглый также рассказал, что работает с семьей Ефремова уже 20 лет. Он лечит не только взрослых, но и детей. Врач пояснил, что в семье Ефремовых много аллергиков.

Ранее стало известно, что адвокат актера Эльман Пашаев попросил суд разрешить Ефремову прогулки, но не отменять домашний арест. Часовые прогулки на свежем воздухе нужны актеру «по состоянию здоровья».