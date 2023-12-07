Общество 07 декабря 2023, 13:11 Врач Эдигер указал на пользу красного мяса и сала во время морозов

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Врач и специалист по фармакологии Александр Эдигер рассказал, как избежать проблем со здоровьем в холодную погоду. Эффективность покажет модель питания, используемая военными, отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, данную «диету» характеризует повышенная калорийность. В меню входят яйца, сало и красное мясо.

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«Последние два раньше считались откровенно вредными и сокращающими жизнь, однако сейчас появилось множество научных публикаций, доказывающих обратное», — пояснил врач.

Для укрепления иммунитета он также посоветовал начать принимать витамины А, К2, Е и D3.