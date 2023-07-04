04 июля 2023, 11:14
Врач Эдигер: летом в отпусках повышаются риски развития инфарктов, инсультов и гипертонических кризов
Лето является сезоном отпусков, на курортах существенно возрастают риски развития гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Об этом сообщил врач-патологоанатом Александр Эдигер в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, многие россияне страдают хроническими заболеваниями, о которых стараются забыть во время отпуска. Такое путешествие зачастую оборачивается серьезным испытанием для всего организма.
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Врач отметил, что также в путешествиях меняется образ жизни, это может привести к пищевым отравлениям и заражениям местными вирусами.
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