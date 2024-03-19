19 марта 2024, 14:48
Врач Джутова: ночные перекусы повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
Диетолог Марьяна Джутова рассказала об опасности ночных перекусов. Такие приемы пищи негативно влияют на качество сна и здоровье в целом, отметила эксперт в беседе с РИАМО.
По ее словам, привычка есть в позднее время повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и депрессии, добавил «ФедералПресс».
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К последствиям также относится нарушение пищевого поведения. Данная проблема грозит набором лишнего веса и ожирением.
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