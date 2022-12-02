Общество 02 декабря 2022, 13:55 Врач Дубицкая назвала самые полезные крупы для здоровья пожилых людей Нутрициолог Анастасия Дубицкая: зеленая гречка является самой полезной для пожилых людей

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С возрастом все функции организма ослабевают, поэтому людям после 60 лет особенно важно следить за своим здоровьем и всячески его поддерживать. О самых полезных крупах «Москве 24» рассказала нутрициолог Анастасия Дубицкая.

По словам специалиста, поддержать здоровье в почтенном возрасте помогут такие крупы, как зеленая гречка и киноа. Зеленая гречка крайне полезна для работы ЖКТ, в ней содержится огромное количество полезных элементов. На завтрак рекомендуется готовить каши из крупы киноа.

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Отмечается, что после 60 лет из рациона следует исключить рис, так как он способен негативно влиять на обмен веществ.

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