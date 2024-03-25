Общество 25 марта 2024, 15:55 Врач Драпкина посоветовала обращать внимание на непатентованное название препарата в инструкции

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Терапевт и профессор Оксана Драпкина рассказала, на какие моменты необходимо обращать внимание при покупке лекарства. Перед использованием важно изучить инструкцию, сообщил «ФедералПресс».

Врач посоветовала присмотреться к непатентованному названию. По незнанию человек может принимать несколько препаратов с одинаковым действующим веществом.

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«Часто такое случается с парацетамолом, который содержится во множестве безрецептурных средств для уменьшения симптомов ОРВИ», — добавила эксперт.

По ее словам, в данной ситуации превышение рекомендованной дозы грозит поражением печени.