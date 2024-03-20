Общество 20 марта 2024, 16:21 Врач Доржиева: зубные пасты с калием и фтором помогут при чувствительности зубов

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Пародонтолог Мария Доржиева рассказала, как снизить чувствительность зубов. В решении проблемы помогут специальные пасты, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, такие средства обычно содержат гидроксиапатит. Благодаря способности запечатывать дентинные канальцы он уменьшает реакцию тканей на раздражители.

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Врач также посоветовала иметь в арсенале несколько разновидностей зубных паст. Так, калий в составе благоприятно воздействует на нервные окончания, фтор и кальций — на поверхность эмали.