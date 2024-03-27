Общество 27 марта 2024, 17:44 Врач Доржиева: изменение цвета десны может указывать на острое воспаление

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В некоторых случаях изменение цвета десны является опасным симптомом. В норме слизистая должна быть бледно-розовой. Об этом рассказала пародонтолог Мария Доржиева в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, покраснение может сигнализировать об остром воспалении, которое обычно вызывает бактериальная инфекция. Среди последствий — гингивит или пародонтит.

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Голубоватый или синий оттенки указывают на застой в сосудах, а также недостаток кислорода в тканях. При обоих состояниях необходимо обратиться к врачу, отметила эксперт.