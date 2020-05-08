Врач допустил отсутствие явного пика по коронавирусу в России

Многие россияне задаются вопросом, когда же страна пройдет пик по заболеванию COVID-19. Врач-инфекционист Валерий Безносенко считает, что этот момент может произойти незаметно, потому что сейчас выявляют много бессимптомных пациентов.

«Вполне возможен сценарий без взрывного пика. За последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых, что подтверждается тем, что количество госпитализированных не растет», — заявил врач в интервью РБК.

По его словам, сейчас в больницах пациентов с коронавирусом меньше, чем было две-три недели назад. Цифры по выявленным случаям растут из-за тех, кто лечится дома.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что пик по заболеваемости может быть сглаженным.

Ранее врач-вирусолог заявил, что эпидемия в России пошла по сценарию, отличному от китайского и европейского — благодаря географическим масштабам и разной плотностью населения.

По данным на 8 мая, в России выявили 10 699 новых случаев коронавируса. Из них 48,9% больных не имели никаких симптомов заболевания. Таким образом, всего в стране уже 187 859 выявленных заболевших.