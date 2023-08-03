03 августа 2023, 17:15
Врач Домников: госполиклиники станут чаще отказывать женщинам в абортах без медицинских показаний
Специалисты в государственных поликлиниках станут чаще отказывать беременным женщинам в абортах, если на то нет существенных медицинских показаний. Об этом сообщил председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, врачи больше не будут прерывать беременность в том случае, если на этом настаивают муж или родственники. При этом Домников подчеркнул, что отрегулировать соблюдение требований медицинских показаний в платных клиниках будет довольно сложно.
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Отмечается, что ранее Мордовия стала первым регионом в РФ, где запретили склонять беременных женщин к абортам на законодательном уровне.
Беременность
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