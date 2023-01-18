Общество 18 января 2023, 16:50 Врач Долбич посоветовала не посещать салоны красоты на дому

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Врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Долбич в разговоре с изданием Life рассказала, что уважающие себя косметологи не станут принимать клиентов на дому.

Такой деятельностью, как правило, промышляют люди, не имеющие отношения к медицине, считает специалист.

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«Адекватный врач-косметолог никогда не опустится до уровня приема на дому. Следовательно, промышляют такой деятельностью люди, не имеющие отношения к медицине, в лучшем случае медсестры», — добавила Долбич.

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Врач уточнила, что оригинальные инъекционные препараты, такие как ботулотоксины и филлеры, продают специалистам с сертификатами врача. Из этого можно сделать вывод, что косметологи, работающие на дому, используют дешевые и неоригинальные препараты, которые могут причинить вред здоровью.