Врач Додица рассказал, в каком случае стоит обращаться к психиатру

Врач-психиатр, главный врач психиатрической клиники Госпитальная Марчел Додица рассказал россиянам, в каком случае необходимо просить помощь психиатра. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам специалиста, человек редко прибегает к помощи профессионала, однако в некоторых случаях она просто необходима.

«Часть пациентов просто не понимает, что болеет, потому что вследствие заболевания у них теряется критика к своему состоянию. И как раз в этом случае страдают родственники пациентов и рекомендации, конечно же, нужно давать уже им», — сообщил Додица.

Если вы видите, что ваш родственник или друг стал агрессивен, тревожен, высказывает нелепые мысли, у него нарушился сон и аппетит, то стоит отвести его к специалисту.

В случае апатии, длительной депрессии или чрезмерной тревожности также может быть полезна консультация с психиатром. Если он не выявит никаких нарушений, то отправит пациента к психотерапевту, резюмировал специалист.