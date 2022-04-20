Врач-диетолог Разаренова назвала три способа проверки свежести яиц

Яйца стоит проверять на свежесть, даже если их заявленных срок годности еще не истек — особенно это актуально для тех, кто покупает яйца на фермерском рынке без упаковок. Врач-диетолог Александра Разаренова для радио Sputnik назвала три способа проверки яиц на свежесть.

Первый способ — положить яйцо в холодную воду и посмотреть, как оно себя ведет. Если яйцо лежит на дне горизонтально, это значит, что оно очень свежее. Если немного приподнимается над дном — яйцо не первой свежести, но есть его еще можно. Если же яйцо всплывает на поверхность — есть его уже нельзя.

«Дело в том, что внутри яйца — жидкая среда. Со временем через микропоры влага испаряется. А ее место заполняет воздух. Чем больше воздуха, тем выше яйцо всплывает. Значит, хранится оно уже очень долго», — пояснила диетолог.

Второй способ — разбить одно яйцо из партии и посмотреть на его содержимое.

«У свежего яйца желток выпуклый, а белок вязкий и плотно собран вокруг него. Если же желток плоский, а белок жидкий — это верный признак яйца с историей», — рассказала Разаренова.

Третий способ — просто встряхнуть яйцо. Если вы не слышите всплеска — значит, яйцо свежее. Если слышен всплеск — это значит, что внутри яйца уже образовался воздух, и такое яйцо лучше не есть.