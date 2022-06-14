Врач-диетолог Ирина Строгая рассказала о пользе каркаде

Красный чай каркаде очень популярен в мире, во многих странах врачи советуют пациентам пить его для укрепления здоровья. Каркаде действительно полезен для мозга, сердца и сосудов. Об этом ИА Nation News рассказала врач-диетолог Ирина Строгая.

Чай каркаде содержит в себе витамины групп А, С, РР, В2, В5, В6, В9 и В12. В этом напитке содержится калий, кальций, железо, магний, марганец и фосфор. Такой набор микроэлементов положительно сказывается на работе всего организма.

По словам диетолога, регулярное употребление каркаде помогает избавиться от солей тяжелых металлов и очистить кишечник. К тому же напиток положительно сказывается на работе мозга, улучшает память и активизирует умственную деятельность.

Врачи советуют пить каркаде в сочетании с гранатовым соком для профилактики гипертонии. Несмотря на пользу напитка, желательно перед его употреблением проконсультироваться с врачом, посоветовала Строгая.