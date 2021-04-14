Какое молоко полезнее, рассказал врач-диетолог

Человечество молоко считало то очень полезным для организма, то наносящим вред. Кто-то отказывается от него и уверяет, что начал чувствовать себя отлично, а кто-то не может жить без этого напитка. Врач-диетолог «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева в беседе с радио Sputnik развеяла мифы об этом продукте.

Она рассказала, что некоторые исследования показали, что человеческий организм может плохо усваивать молоко из-за плохой реакции на определенный тип казеина — белка, входящего в состав напитка.

В молоке содержится 13 его форм, но лишь к одной из них исследования показали непереносимость у людей — к казеину А1. Из-за него у человека может возникнуть воспаление в кишечнике, вздутие живота или диарея. Ученые подозревали, что он может стать причиной развития сахарного диабета первого типа, отрицательно влиять на сердечно-сосудистую, пищеварительную и нервную системы человека. Однако подтверждений этому не нашли.

«Клинические исследования, проведенные в разных странах, не дали этому убедительных доказательств, с уверенностью говорить этого мы не можем. Поэтому остановились на том, что детей, которые часто пьют молоко именно с этим элементом, стоит относить к определенной группе риска», — сказала врач-диетолог.

Прунцева добавила, что казеин А2, который содержится в материнском человеческом молоке, встречается и в коровьем. Он усваивается в шесть раз лучше. Однако, по мнению диетолога, полноценных исследований на негативное или позитивное влияние его на человеческий организм не проводились.

Врач добавила, что исключать молоко из рациона без консультации со специалистом не стоит, так как в напитке содержится много витаминов и макроэлементов. Если организм хорошо усваивает напиток, то отказываться от него не стоит. Выбрать альтернативу молока можно, если анализы показали непереносимость напитка.