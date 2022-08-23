Врач-дезинфектолог Дубинин назвал эффективный метод избавления от тараканов

Врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин в беседе с сайтом kp.ru назвал эффективный метод избавления от тараканов.

По слова эксперта, в первую очередь следует начать с генеральной уборки квартиры. Важно не только пропылесосить и помыть полы, но и частично разобрать кухонный гарнитур, чтобы вычистить все крошки из-под него.

Далее необходимо использовать мелки, аэрозоли, гели. Как отметил эксперт, все они являются действенными.

«Чем больше способов вы сможете применить, тем лучше. Но обычно достаточно геля. Наносите его в те места, где видите насекомых чаще всего, плюс под раковину, там, где стоит мусорное ведро, везде — мелкими капельками. Обработать обязательно нужно и жилые комнаты — там геля достаточно нанести по капельке на расстоянии примерно в метр друг от друга», — добавил Дубнин.

После обработки квартиры следует позаботиться о том, чтобы и соседи сделали то же самое. Для этого можно поделиться антитараканьим гелем, резюмировал дезинфектолог.