Общество 11 мая 2023, 16:07 Врач Денисова рассказала, что у престарелых отцов чаще рождаются дети с аутизмом

Читать 360tv в

Недавно у 79-летнего Роберта де Ниро родился ребенок, и новость о таком позднем отцовстве вызвала неоднозначную реакцию. Существует мнение, что у возрастных родителей чаще рождаются дети с аутизмом. Об этом Life рассказала репродуктолог клиники NGC, кандидат медицинских наук Валентина Денисова.

По ее словам, люди чаще делают акцент на возрасте женщины. Но такой подход неверен. Потому что ребенок получает ДНК обоих родителей, и возраст мужчины также важен. Хотя сперматозоиды жизнеспособны на протяжении всей жизни, не стоит затягивать с зачатием, чтобы снизить риск аутизма.

Авторы: