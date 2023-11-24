Общество 24 ноября 2023, 14:08 Врач Денисенков назвал бессонницу у ребенка признаком употребления наркотиков

Читать 360tv в

Психиатр и нарколог Антон Денисенков перечислил признаки употребления ребенком наркотиков. На проблему могут указывать изменения в поведении, отметил эксперт в беседе с «Известиями».

По его словам, родителям стоит насторожиться, если ребенок проявляет нервозность, агрессию и раздражительность на пустом месте. Подозрение также должны вызвать ухудшение успеваемости в школе и постоянные просьбы денег, подчеркнул врач.

Реклама

Он добавил, что тревожными сигналами являются бессонница, резкое снижение веса, непривычный запах изо рта и даже насморк, который не поддается привычному лечению.