Общество 10 января 2024, 12:52 Врач Демьяновская указала на вред минералки при болезнях почек и органов ЖКТ

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Врач Екатерина Демьяновская посоветовала быть осторожнее с минеральной водой при наличии некоторых болезней. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам эксперта, при почечной недостаточности необходимо временно исключить из рациона минералку. Избыток натрия может негативно сказаться на функции органа.

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Напитком не следует злоупотреблять и пациентам, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом. Газированная вода способна усилить изжогу и неприятные ощущения в области живота, добавили «Известия».