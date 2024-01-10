Общество 10 января 2024, 12:50 Врач Демьяновская назвала сон в сидячем положении признаком сердечной недостаточности

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Невролог Екатерина Демьяновская рассказала, как по поведению человека заподозрить сердечную недостаточность. Данный недуг способен спровоцировать кислородное голодание и нарушение обмена веществ, напомнила специалист в беседе с «Известиями».

По словам врача, одним из симптомов синдрома является сон в сидячем положении. Однако такое состояние может быть вызвано и сильной усталостью.

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Болезнь же сопровождается учащенным дыханием, отметила эксперт. Одышка усиливается в лежачем положении, поэтому иногда пациент спит полусидя, пояснила Демьяновская.