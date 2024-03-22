22 марта 2024, 15:16
Врач Демьяновская назвала малоподвижный образ жизни и недостаток воды провокаторами отеков
Невролог Екатерина Демьяновская перечислила основные причины появления отеков. Среди них — малоподвижный образ жизни и неправильное питание, сообщил Life.
По словам врача, еще одним провокатором аномального накопления жидкости в организме является недостаточное употребление воды. Это объясняется нарушением нормального функционирования почек.
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Кроме того, отеки могут образоваться из-за гормональных колебаний и приема некоторых препаратов, добавил телеканал «Санкт-Петербург».
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