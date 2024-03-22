Общество 22 марта 2024, 15:16 Врач Демьяновская назвала малоподвижный образ жизни и недостаток воды провокаторами отеков

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Невролог Екатерина Демьяновская перечислила основные причины появления отеков. Среди них — малоподвижный образ жизни и неправильное питание, сообщил Life.

По словам врача, еще одним провокатором аномального накопления жидкости в организме является недостаточное употребление воды. Это объясняется нарушением нормального функционирования почек.

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Кроме того, отеки могут образоваться из-за гормональных колебаний и приема некоторых препаратов, добавил телеканал «Санкт-Петербург».