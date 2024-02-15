Общество 15 февраля 2024, 18:45 Врач Демьяновская: головная боль во время метели может быть связана с нехваткой кислорода

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Метеозависимые люди достаточно тяжело переносят смену погоды. Так, в дождь или метель у них снижается работоспособность и появляются неприятные ощущения в области головы. О причинах такого состояния рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Life.

По словам врача, головная боль во время снегопада связана с уменьшением содержания кислорода в воздухе. Кроме того, на организм идет нагрузка из-за его попыток выровнять артериальное давление в соответствии с атмосферным.

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В совокупности эти факторы вызывают тошноту, общую слабость и недомогание, пояснила эксперт.