Общество 25 марта 2024, 11:53 Врач Демьяновская: частые пробуждения по ночам могут быть связаны с тревожностью

Читать 360tv в

В некоторых случаях частые ночные пробуждения сигнализируют о проблемах со здоровьем. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Известиями».

Она посоветовала обратиться к врачу, если ухудшение качества сна вызвано болью, изжогой, одышкой или аритмией. Отсутствие полноценного отдыха способно усугубить состояние.

Реклама

По словам эксперта, к причинам также относятся стресс и тревожность. Из-за высокой выработки адреналина и кортизола человек не может качественно расслабиться, добавил «ФедералПресс».