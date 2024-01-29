29 января 2024, 15:43
Врач Демьяновская: частое использование гаджетов грозит «цифровой деменцией»
Люди, которые много времени проводят за компьютерами, планшетами и смартфонами, рискуют заполучить так называемую цифровую деменцию. Об этом сообщила врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, болезнь характеризуется преждевременным снижением интеллектуальных способностей из-за злоупотребления гаджетами. У больных возникают эмоциональные расстройства из-за плохой работы некоторых областей мозга.
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Для профилактики «цифровой деменции» врач посоветовала побольше читать, играть на музыкальных инструментах и заниматься спортом, сообщил сайт kp.ru.
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