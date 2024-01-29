Общество

29 января 2024, 15:43

Врач Демьяновская: частое использование гаджетов грозит «цифровой деменцией»

Читать 360tv в

Люди, которые много времени проводят за компьютерами, планшетами и смартфонами, рискуют заполучить так называемую цифровую деменцию. Об этом сообщила врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, болезнь характеризуется преждевременным снижением интеллектуальных способностей из-за злоупотребления гаджетами. У больных возникают эмоциональные расстройства из-за плохой работы некоторых областей мозга.

Реклама

Для профилактики «цифровой деменции» врач посоветовала побольше читать, играть на музыкальных инструментах и заниматься спортом, сообщил сайт kp.ru.

Гаджеты

Врачи

Реклама

Реклама