21 марта 2023, 13:41
Врач Дарья Русакова перечислила вредные пищевые добавки
В повседневных продуктах содержится много вредных пищевых добавок, поэтому следует внимательнее следить за составом. Об этом «Известиям» рассказала врач-диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
По ее словам, в первую очередь, нужно обратить внимание на количество сахара, в том числе и фруктозы. Чем меньше его в рационе, тем лучше для организма.
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Тем, кому важно употреблять только натуральные продукты, стоит внимательнее вчитываться в состав, чтобы в нем не было генномодифицированных компонентов. На ненатуральность указывает также слишком идеальный вид.
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Кроме того, стоит избегать продуктов с трансжирами, рафинированным крахмалом, большим количеством соли и углекислым газом с кодом Е290.
«Пищевые добавки Е621 (глутамат натрия) и Е627 (гуанилат натрия) нередко используется в снеках, чипсах, сухариках и прочих продуктах для быстрого перекуса. Частое их употребление приведет к постепенной потере зрения, ухудшение работы вкусовых рецепторов, пищевым расстройствам, провоцируя аллергические реакции», — заявила Дарья Русакова.
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