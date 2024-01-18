18 января 2024, 12:11
Врач Данишевский рассказал, что выпитый литр водки без закуски может обернуться летальным исходом
Доктор медицинских наук Кирилл Данишевский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал смертельную долю алкоголя. По его словам, выпитый литр водки без закуски может обернуться летальным исходом.
Медик подчеркнул, что убивает человека именно высокая концентрация алкоголя в крови.
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«Для того, чтобы убить себя алкоголем, достаточно выпить 400 миллилитров чистого спирта в течение двух часов без закуся и рвоты. Это можно сделать, выпив две бутылки водки по 0,5. Четыре бутылки вина — это уже сложнее», — сказал Данишевский.
В группе риска находятся люди в молодом возрасте.
Алкоголь
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