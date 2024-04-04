Общество 04 апреля 2024, 17:02 Врач Данилова посоветовала выполнять разминку для спины и шеи каждый час

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Офисные работники зачастую сталкиваются с болями в спине и шее, так как вынуждены долгое время находиться в одном положении. Отличная профилактика недуга — небольшие разминки. Об этом рассказала врач ЛФК Римма Данилова в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, полезно выполнять упражнения для спины и шеи каждый час. Эксперт посоветовала начинать с небольшой амплитуды и вне обострения неприятных ощущений.

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Эффективность покажет тренировка с поворотом корпуса в стороны и поднятием рук, добавил сайт kp.ru.