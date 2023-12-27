Общество 27 декабря 2023, 12:34 Врач Данилевская: нарушения памяти и речи могут свидетельствовать о болезни Альцгеймера

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Болезнь Альцгеймера — медленно прогрессирующее заболевание, при котором головной мозг перестает выполнять свои функции должным образом. О признаках недуга рассказала невролог Галина Данилевская в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, при таком типе деменции изначально стирается память о текущих событиях. По мере прогрессирования состояния забываются даже значимые факты, пояснила врач.

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К другим проявлениям болезни Альцгеймера она отнесла нарушения речи, мышления, ориентировки в пространстве и времени, а также навыков счета и письма, добавили «Известия».