Врач дал советы метеозависимым людям

Осень — тяжелое время для метеозависимых людей из-за частых перепадов атмосферного давления. Доктор медицинских наук, иммунолог Андрей Продеус в разговоре с ИА НСН объяснил, как лучше вести себя метеозависимым людям в периоды перепадов давления, чтобы избежать плохого самочувствия.

В период роста атмосферного давления лучше избегать физических нагрузок и стрессов.

«Необходимо постараться провести день, когда ожидается рост атмосферного давления, достаточно спокойно. Ведь перепады атмосферного давления гораздо опаснее, чем резкое изменение температуры воздуха. Температура, это, как правило, — вариабельная составляющая, не так сильно влияющая на самочувствие», — сказал Продеус.

В такие дни особенно важно соблюдать рекомендации врачей и не пропускать прием назначенных лекарств.

«Необходимо обязательно не забыть принять все свои препараты, которые метеозависимые люди, особенно гипертоники, применяют на регулярной основе», — подчеркнул врач.