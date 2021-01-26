Врач дал прогноз по коронавирусу в России на весну и лето

«Ситуация с коронавирусом в любом случае будет стабилизироваться, поскольку уже очень много невосприимчивых людей, то есть формируется популяционный иммунитет. Сейчас мы видим стабилизацию в Москве и небольшую стабилизацию по России», — такой прогноз сделал врач.

К концу февраля будет заметное снижение числа заболевших уже и по всей стране. По мнению вакцинолога, изменение показателей заболеваемости и смертности будет происходить волнообразно.

«Количество заболевающих будет то увеличиваться, то уменьшаться, но со стойкой тенденцией к снижению заболеваемости», — отметил Тимаков.

Это связано с тем, что после зимы снижается иммунитет, возникает нехватка витаминов, появляется депрессия из-за отсутствия солнца.

Заметнее всего ситуация с распространением коронавируса улучшится летом. Предположительно, по всей России будет регистрироваться приблизительно по пять тысяч новых пациентов. Осенью же вновь произойдет подъем, спрогнозировал врач.

Ранее в Центре экономических исследований разработали математическую модель. Согласно ней, заболеваемость COVID-19 и количество смертей, вызванных коронавирусом, может сократиться в два раза до середины весны.