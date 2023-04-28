Общество 28 апреля 2023, 12:18 Врач Чубарев назвал жаропонижающие и обезболивающие препараты главными в аптечке любого туриста

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Во время сборов в путешествие каждому туристу необходимо позаботиться об аптечке. О самых необходимых препаратах в ней рассказал врач-фармацевт Владимир Чубарев в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, в аптечке каждого путешественника должны находиться жаропонижающие и обезболивающие препараты. Также важно не забыть о дезинфицирующих средствах, которые помогут обработать кровоточащую рану.

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Как сообщило Nation News, в аптечку необходимо положить антигистаминные лекарства для борьбы с аллергическими реакциями.