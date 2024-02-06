06 февраля 2024, 14:59
Врач Чижикова: сладости и хлеб на завтрак могут спровоцировать проблемы со здоровьем
Гастроэнтеролог и диетолог Анастасия Чижикова перечислила продукты, которые не стоит использовать при приготовлении завтрака. Об этом сообщила «Газета.ru».
Врач посоветовала отказаться от употребления сладостей и хлеба натощак. Среди последствий — резкое повышение уровня глюкозы в крови, а также раздражение слизистой желудка.
Реклама
По словам эксперта, организм не способен эффективно обрабатывать такое большое количество быстрых углеводов с утра. В результате происходит нагрузка на органы ЖКТ и поджелудочную железу.
Питание
Врачи
Реклама
Реклама