Общество 06 февраля 2024, 14:59 Врач Чижикова: сладости и хлеб на завтрак могут спровоцировать проблемы со здоровьем

Читать 360tv в

Гастроэнтеролог и диетолог Анастасия Чижикова перечислила продукты, которые не стоит использовать при приготовлении завтрака. Об этом сообщила «Газета.ru».

Врач посоветовала отказаться от употребления сладостей и хлеба натощак. Среди последствий — резкое повышение уровня глюкозы в крови, а также раздражение слизистой желудка.

Реклама

По словам эксперта, организм не способен эффективно обрабатывать такое большое количество быстрых углеводов с утра. В результате происходит нагрузка на органы ЖКТ и поджелудочную железу.