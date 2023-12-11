Общество 11 декабря 2023, 13:22 Врач Чижикова назвала хронический стресс одной из причин появления гастрита

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Гастрит — заболевание, при котором нарушаются функции слизистой оболочки желудка. Причиной появления недуга может стать хронический стресс, рассказала в беседе с «Газетой.ru» эндокринолог и диетолог Анастасия Чижикова.

По ее словам, постоянное состояние беспокойства способно спровоцировать повышенную выработку желудочного сока и усиленное сокращение мышц желудка.

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«Это может привести к повреждениям слизистой оболочки и развитию воспалительных процессов», — объяснила врач.

К другим внешним факторам эксперт отнесла вредные привычки, нерегулярное и быстрое питание, злоупотребление специями, а также инфицирование бактериями Helicobacter pylori.