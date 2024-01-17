Общество 17 января 2024, 11:47 Врач Чиркова: темный налет на языке может свидетельствовать о начинающемся раке

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Налет на языке темных оттенков, который не отделяется и сопровождается неприятными ощущениями, может указывать на развитие многих недугов. Об этом сообщила терапевт Ольга Чиркова в беседе с News.ru.

Эксперт напомнила, что в норме язык должен быть чистым, влажным, розовым, с гладким ровным краем. При отклонениях следует обратиться за медицинской помощью, посоветовала врач.

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По ее словам, патологический налет — один из признаков инфекционных заболеваний, начинающегося рака языка, проблем с желудочно-кишечным трактом и дыхательной системой.