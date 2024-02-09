Общество 09 февраля 2024, 14:51 Врач Чернышова: резкие перепады температуры опасны для людей, перенесших инфекционные заболевания

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Терапевт Чернышова заявила, что резкая смена погоды не представляет опасности для здорового человека. Его организм прекрасно приспособлен к внешним условиям, передала «Вечерняя Москва».

Однако все же есть те, кому необходимо проявлять осторожность при неожиданных перепадах температуры воздуха. Речь идет о пациентах, перенесших инфекционные заболевания и болезни дыхательной системы.

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Таким людям врач посоветовала избегать длительного пребывания на улице, добавил телеканал «Санкт-Петербург».