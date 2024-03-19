19 марта 2024, 11:52
Врач Чернышова: пребывание в горячей ванне свыше 20 минут создает нагрузку на сосуды
Терапевт Надежда Чернышова рассказала о медицинских ограничениях на пребывание в ванне. Сама процедура должна занимать 15-20 минут, которых вполне достаточно для расслабления, отметила эксперт в беседе с «Ридусом».
По ее словам, слишком долгое нахождение в горячей воде может вызвать чувство слабости и разбитости, при более серьезных недомоганиях — летальный исход.
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«Известны случаи, когда человек после инсульта по привычке ложился в подогретую ванну и умирал», — пояснила врач.
Она также добавила, что злоупотребление домашней «парилкой» создает большую нагрузку на сосуды. Кроме того, среди последствий — проблемы с кожей.
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