Общество 21 ноября 2023, 16:22 Врач Чернышова посоветовала москвичам избегать нагрузок при скачке атмосферного давления 24 ноября

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Резкое снижение атмосферного давления ожидается в российской столице 24 ноября. В связи с этим врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала избегать серьезных нагрузок, сообщила «Москва 24».

Эксперт объяснила, что в это время организм и так находится в напряжении. Поэтому лучше отложить генеральную уборку, активные путешествия и трудные мероприятия, добавила врач.

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По ее словам, снижение значений на барометре скажется на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими недугами.