Общество 05 марта 2024, 13:25 Врач Чернышова: передозировка витамина D может вызвать боль в глазах и расстройство ЖКТ

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В зимний период многие пытаются восполнить нехватку витамина D с помощью различных препаратов. Терапевт Надежда Чернышова предупредила о серьезных проблемах из-за переизбытка вещества, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, передозировка может вызвать расстройство ЖКТ, сильную головную боль, неприятные ощущения в области глаз и зуд кожи. Кроме того, к последствиям относятся мышечная слабость и общая разбитость, добавила эксперт.