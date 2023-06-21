Общество 21 июня 2023, 15:19 Врач Чернышова назвала солнечные ожоги самой распространенной проблемой, с которой туристы сталкиваются на отдыхе

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Одной из самых распространенных проблем, с которой туристы сталкиваются во время путешествия, являются солнечные ожоги. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, находиться на солнце можно до 11 часов утра либо ближе к вечеру. Перед выходом на улицу летом важно не забывать наносить на тело солнцезащитные средства.

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Также зачастую отпуск туристам портят пищевые отравления и простудные заболевания.