Общество 16 января 2024, 15:12 Врач Чернышова: контрастный душ подготовит организм к купанию в проруби

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В ночь с 18 на 19 января люди по традиции начнут массово окунаться в ледяную воду. Как подготовить организм к экстремальной забаве, рассказала врач Надежда Чернышова в беседе с RidLife.ru.

По ее словам, в течение нескольких дней перед купанием необходимо принимать контрастный душ. Таким образом сосуды привыкнут к низким температурам, пояснила врач.

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За полтора-два часа до события важно плотно поесть. А вот от алкоголя лучше отказаться, добавил сайт «Дни.ру».