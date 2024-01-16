16 января 2024, 15:12
Врач Чернышова: контрастный душ подготовит организм к купанию в проруби
В ночь с 18 на 19 января люди по традиции начнут массово окунаться в ледяную воду. Как подготовить организм к экстремальной забаве, рассказала врач Надежда Чернышова в беседе с RidLife.ru.
По ее словам, в течение нескольких дней перед купанием необходимо принимать контрастный душ. Таким образом сосуды привыкнут к низким температурам, пояснила врач.
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За полтора-два часа до события важно плотно поесть. А вот от алкоголя лучше отказаться, добавил сайт «Дни.ру».
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