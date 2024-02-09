Общество 09 февраля 2024, 14:37 Врач Чахнашвили объяснила дефицит железа у подростков скачками роста

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Педиатр Мария Чахнашвили рассказала, что слабость и упадок сил могут свидетельствовать о дефиците железа. Причины недостатка элемента зависят от возраста, передала «Вечерняя Москва».

Так, у подростков нехватка вещества в организме связана со скачками роста, объяснила врач. Кроме того, влияние оказывает несбалансированная пища. У девочек данное состояние способно развиться из-за начала менструального цикла, добавила Общественная Служба Новостей.