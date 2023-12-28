Общество 28 декабря 2023, 11:40 Врач Бузунов: желание отоспаться в выходные может обернуться бессонницей

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Сомнолог Роман Бузунов рассказал, как не сбить режим сна в новогодние выходные. В беседе с «ФедералПресс» он напомнил, что отоспаться впрок невозможно.

По словам специалиста, буквально через три дня такой пассивный отдых обернется бессонницей. Ситуацию способны усугубить алкоголь, кофеин и отсутствие физической активности.

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В связи с этим врач посоветовал придумать занятия на выходные. Так, прогулки на свежем воздухе помогут не допустить нарушения циркадных ритмов. Эксперт отметил, что уже 2–3 января лучше вернуться к привычному графику.