09 января 2024, 11:53
Врач Бузунов назвал бессонницу последствием новогодних праздников
Многие россияне могут столкнуться с хронической бессонницей к середине января. Это связано со сбоем режима в новогодние праздники, сообщил сомнолог Роман Бузунов в беседе с «ФедералПресс».
Кроме того, причинами являются снижение физической активности и злоупотребление спиртным в период длительных выходных, пояснил врач.
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Он сравнил сбой режима с последствиями дальнего перелета. По словам эксперта, поздний отход ко сну равен прибытию из Хабаровска в Москву с разницей в пять часов.
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