Общество 09 января 2024, 11:53 Врач Бузунов назвал бессонницу последствием новогодних праздников

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Многие россияне могут столкнуться с хронической бессонницей к середине января. Это связано со сбоем режима в новогодние праздники, сообщил сомнолог Роман Бузунов в беседе с «ФедералПресс».

Кроме того, причинами являются снижение физической активности и злоупотребление спиртным в период длительных выходных, пояснил врач.

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Он сравнил сбой режима с последствиями дальнего перелета. По словам эксперта, поздний отход ко сну равен прибытию из Хабаровска в Москву с разницей в пять часов.