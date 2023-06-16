Общество 16 июня 2023, 13:47 Врач Бурнайкин: более 800 жителей Надымского района в ЯНАО страдают алкогольной зависимостью

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Более 800 жителей Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа состоят на учете нарколога с диагнозом «алкоголизм». Об этом рассказал врач районной больницы Надыма Борис Бурнайкин, сообщило «Север-пресс».

По словам специалиста, пагубная привычка может развиваться по разным причинам. Самой распространенной из них являются пьющие родители. Поначалу человек с помощью алкоголя пытается расслабиться, но спустя время он уже не представляет свою жизнь без спиртного.

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Как сообщил«Ямал медиа», из-за чрезмерного употребления алкоголя страдают печень, сосуды и сердце.