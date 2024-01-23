Общество 23 января 2024, 16:17 Врач Бурякова: частое употребление лапши быстрого приготовления грозит нарушением метаболизма

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Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала об опасности ежедневного употребления продуктов быстрого приготовления. Последствием станут сдвиги в метаболических процессах, отметила эксперт в беседе с «ТСН24».

По ее словам, являющиеся фастфудом лапша и картошка содержат добавленный сахар, усилители вкуса, консерванты и загустители. Все это представляет вред для здоровья.

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Врач рассказала, что частое включение таких блюд в рацион грозит увеличением уровня сахара и холестерина в крови. Также есть вероятность столкнуться с нарушением функции печени, добавил «ФедералПресс».