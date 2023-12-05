Общество 05 декабря 2023, 17:25 Врач Булах посоветовал парам снизить рабочую нагрузку для улучшения интимной близости

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Трудоголизм негативно сказывается на качестве интимной жизни в паре. Чтобы ее улучшить, партнерам следует снизить рабочую нагрузку, сообщил врач-сексолог Андрей Булах в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, зарядиться энергией помогут сеансы массажа и дыхательные практики. Также для восстановления сил дома следует отключать мобильный телефон, чтобы не ждать звонков с работы.

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Если много энергии тратится на рабочие моменты, на интимную жизнь ее может не хватить, сообщила «Свободная пресса».