Общество 03 апреля 2024, 13:11 Врач Боша: возрастное изменение остроты зрения становится заметным после 40 лет

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Возрастные изменения эластичности хрусталика, вызывающие снижение остроты зрения вблизи, начинаются примерно в 35 лет. Нарушения становятся заметными уже после 40-45 лет. Об этом рассказала офтальмолог Наталия Боша в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, данному состоянию подвержены пациенты со «скрытой» дальнозоркостью от +2.0 диоптрии и выше. В группе риска также находятся люди с близорукостью, которые не использовали коррекцию.

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В такой ситуации способны помочь очки для чтения и расслабляющие капли, отметила врач.